Maltrattamenti ai danni della moglie, uomo allontanato da casa in Valle Caudina (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiA seguito di una mirata e tempestiva attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, nella serata di ieri, personale della Stazione CC di Montesarchio, dava esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione di braccialetto elettronico e prescrizione del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla p.o. da cui mantenere una distanza di almeno 500 metri e del divieto di comunicare con la stessa con qualsiasi mezzo nei confronti di un uomo gravemente indiziato del delitto di Maltrattamenti ai danni della moglie. Le indagini venivano avviate in seguito alla querela sporta il 12.9. Anteprima24.it - Maltrattamenti ai danni della moglie, uomo allontanato da casa in Valle Caudina Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiA seguito di una mirata e tempestiva attività d’indagine coordinata dalla ProcuraRepubblica di Benevento, nella serata di ieri, personaleStazione CC di Montesarchio, dava esecuzione ad un’ordinanza di applicazionemisura cautelare dell’allontanamento dallafamiliare e divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione di braccialetto elettronico e prescrizione del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla p.o. da cui mantenere una distanza di almeno 500 metri e del divieto di comunicare con la stessa con qualsiasi mezzo nei confronti di ungravemente indiziato del delitto diai. Le indagini venivano avviate in seguito alla querela sporta il 12.9.

