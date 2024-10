L’uomo in carcere da 30 anni per avere ucciso il padre di Michael Jordan, forse è innocente (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il 23 luglio 1993, James Jordan, il padre di Michael Jordan, fu assassinato mentre dormiva nella sua macchina su un’autostrada a Lumberton, nella Carolina del Nord. Aveva 56 anni. Uno degli uomini che da trenta anni sono in carcere per quell’omicidio, forse è innocente. Si tratterebbe di una svolta clamorosa per un caso che fece ovviamente scalpore all’epoca. L’auto che James Jordan stava guidando la notte della sua morte era un regalo del figlio, aveva parcheggiato sul ciglio della strada per riposarsi un po’. Larry Demery e Daniel Green, che avevano 18 anni al momento dell’omicidio, si accusarono a vicenda di aver sparato e furono condannati all’ergastolo. Demery ha testimoniato al processo che lui e Green si stavano preparando a rapinare un motel quando videro la Lexus, e cambiarono obiettivo. Una volta visti i documenti della vittima, hanno capito di chi si trattava. Ilnapolista.it - L’uomo in carcere da 30 anni per avere ucciso il padre di Michael Jordan, forse è innocente Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il 23 luglio 1993, James, ildi, fu assassinato mentre dormiva nella sua macchina su un’autostrada a Lumberton, nella Carolina del Nord. Aveva 56. Uno degli uomini che da trentasono inper quell’omicidio,. Si tratterebbe di una svolta clamorosa per un caso che fece ovviamente scalpore all’epoca. L’auto che Jamesstava guidando la notte della sua morte era un regalo del figlio, aveva parcheggiato sul ciglio della strada per riposarsi un po’. Larry Demery e Daniel Green, che avevano 18al momento dell’omicidio, si accusarono a vicenda di aver sparato e furono condannati all’ergastolo. Demery ha testimoniato al processo che lui e Green si stavano preparando a rapinare un motel quando videro la Lexus, e cambiarono obiettivo. Una volta visti i documenti della vittima, hanno capito di chi si trattava.

