L'uomo autistico condannato a morte per la "sindrome del bambino scosso" (Di giovedì 17 ottobre 2024) È prevista per oggi, giovedì 17 ottobre, l'esecuzione di Robert Roberson, il 57enne autistico condannato a morte in Texas, negli Stati Uniti, per aver ucciso nel febbraio del 2002 la figlia di due anni, Nikki. Nella giornata di ieri i suoi legali hanno presentato un appello dell'ultimo minuto per Today.it - L'uomo autistico condannato a morte per la "sindrome del bambino scosso" Leggi tutta la notizia su Today.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) È prevista per oggi, giovedì 17 ottobre, l'esecuzione di Robert Roberson, il 57ennein Texas, negli Stati Uniti, per aver ucciso nel febbraio del 2002 la figlia di due anni, Nikki. Nella giornata di ieri i suoi legali hanno presentato un appello dell'ultimo minuto per

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Texas - autistico condannato a morte per la “sindrome del bambino scosso” : ma crescono i dubbi sulla sua innocenza - Tuttavia, scrive il New York Times riportando le dichiarazioni del Center for Integrity in Forensic Sciences, “basarsi solo su questi elementi non è più considerata una prova di abuso”. I fatti sono avvenuti nel 2002 nella cittadina di Palestine, nell’East Texas, tra Houston e Dallas, un anno dopo che Roberson – che si manteneva consegnando giornali – aveva ottenuto la custodia della figlia ... (Ilfattoquotidiano.it)