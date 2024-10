Louis Tomlinson degli One Direction dice addio a Liam Payne: “Sarò vicino a tuo figlio, gli parlerò di te” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Louis Tomlinson degli One Direction dice addio a Liam Payne con il quale sognava di poter tornare sul palco. Con un lungo e struggente messaggio social, ha salutato il suo collega e migliore amico: "Vorrei poterti salutare, dirti ancora una volta quanto ti ho voluto bene". Fanpage.it - Louis Tomlinson degli One Direction dice addio a Liam Payne: “Sarò vicino a tuo figlio, gli parlerò di te” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)Onecon il quale sognava di poter tornare sul palco. Con un lungo e struggente messaggio social, ha salutato il suo collega e migliore amico: "Vorrei poterti salutare, dirti ancora una volta quanto ti ho voluto bene".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Louis Tomlinson - la trasformazione negli anni dopo l’addio agli One Direction - A quel punto la star, vedendo che non era presente uno schermo adatto per guardare la nazionale britannica, è uscito ed è andato a comprare un televisore per poter vedere, con la sorella e amici, la partita che si disputava quella sera. Il cantante, infatti, aveva diversi capelli grigi, ben visibili. (Quotidiano.net)