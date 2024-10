LIVE Sinner-Djokovic 6-2 6-7, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: il serbo porta il match al set decisivo (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Serve and volley vincente di Djokovic. Parità. 30-40 Palla break Sinner. Si ferma sul nastro il rovescio incrociato del tennista di Belgrado. 30-30 Perfetto il contropiede con il dritto anomalo di Sinner. 30-15 Jannik perde il controllo del rovescio incrociato. 15-15 Servizio vincente del serbo. 0-15 Non passa il dritto incrociato di Djokovic. TERZO SET 7-6 (0) SECONDO SET Djokovic. Con un perfetto rovescio incrociato il balcanico porta il match al terzo e decisivo set. 6-0 Djokovic. Prima vincente del serbo. Fioccano i set point. 5-0 Djokovic. Regalo di Sinner, che manda in corridoio il dritto in avanzamento a campo aperto. 4-0 Djokovic. Non passa il rovescio in uscita dal servizio di Jannik. 3-0 Djokovic. ACE del balcanico. 2-0 Djokovic. Scappa via il dritto inside in dell’azzurro. 1-0 Djokovic. Oasport.it - LIVE Sinner-Djokovic 6-2 6-7, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: il serbo porta il match al set decisivo Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Serve and volley vincente di. Parità. 30-40 Palla break. Si ferma sul nastro il rovescio incrociato del tennista di Belgrado. 30-30 Perfetto il contropiede con il dritto anomalo di. 30-15 Jannik perde il controllo del rovescio incrociato. 15-15 Servizio vincente del. 0-15 Non passa il dritto incrociato di. TERZO SET 7-6 (0) SECONDO SET. Con un perfetto rovescio incrociato il balcanicoilal terzo eset. 6-0. Prima vincente del. Fioccano i set point. 5-0. Regalo di, che manda in corridoio il dritto in avanzamento a campo aperto. 4-0. Non passa il rovescio in uscita dal servizio di Jannik. 3-0. ACE del balcanico. 2-0. Scappa via il dritto inside in dell’azzurro. 1-0

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Sinner-Djokovic 6-2 6-5 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : il serbo serve per restare nel match - 18:21 A seguire ci sarà molto probabilmente l’ultimo derby di sempre tra Rafa Nadal e Carlos Alcaraz, in un match che sarà ideale passaggio di consegne generazionale. 15-15 E primo ACE di Sinner. 18:13 Buonasera e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della semifinale del Six Kings Slam 2024 tra Jannik Sinner ed il serbo Novak Djokovic. (Oasport.it)

LIVE – Sinner-Djokovic 6-2 5-4 - semifinale Six Kings Slam 2024 : RISULTATO in DIRETTA - COME SEGUIRE SINNER-DJOKOVIC IN TV MONTEPREMI TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5 SINNER-DJOKOVIC 6-2 5-4 SECONDO SET – Con l’ace: 5-4 SECONDO SET – A rete a prendersi il punto con la volée alta Jannik, 40-30 SECONDO SET – Super accelerazione di Sinner col dritto inside out in uscita dal servizio, 30 pari SECONDO SET – Stecca Jannik, ... (Sportface.it)

LIVE Sinner-Djokovic 6-2 4-3 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : fasi decisive del secondo set - Non passa il rovescio del serbo. 18:30 Inizia la spettacolare presentazione di Jannik Sinner e Novak Djokovic. 15-0 Volèe di rovescio sontuosa del serbo. 3-3 Game Djokovic. 18:21 A seguire ci sarà molto probabilmente l’ultimo derby di sempre tra Rafa Nadal e Carlos Alcaraz, in un match che sarà ideale passaggio di consegne generazionale. (Oasport.it)