Liam Payne, Tmz pubblica le foto del cadavere: è polemica (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ottobre 2024 – La tragica morte di Liam Payne, cantante ed ex membro della celebre boy band One Direction, è circondata da discussioni e polemiche che impazzano in queste ore sui social media. In particolare, fin dai primi momenti, il famoso sito di gossip statunitense Tmz è stato fortemente criticato dai fan, ma non solo, per aver pubblicato alcune foto del corpo del 31enne deceduto. Payne è precipitato a terra dal tetto di un albergo di Buenos Aires, sembrerebbe a seguito dell’abuso di alcol e sostanze stupefacenti. Quotidiano.net - Liam Payne, Tmz pubblica le foto del cadavere: è polemica Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ottobre 2024 – La tragica morte di, cantante ed ex membro della celebre boy band One Direction, è circondata da discussioni e polemiche che impazzano in queste ore sui social media. In particolare, fin dai primi momenti, il famoso sito di gossip statunitense Tmz è stato fortemente criticato dai fan, ma non solo, per averto alcunedel corpo del 31enne deceduto.è precipitato a terra dal tetto di un albergo di Buenos Aires, sembrerebbe a seguito dell’abuso di alcol e sostanze stupefacenti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Traumi multipli che hanno causato emorragie interne ed esterne come colpi mortali” : i primi risultati dell’autopsia sul corpo di Liam Payne - È stata anche richiesta dagli investigatori la cartella completa clinica dell’ex One Direction per analizzare la sua salute mentale. I primi risultati dell’autopsia sul corpo di Liam Payne, deceduto dopo un volo dal terzo piano dell’hotel dove si trovava a Buenos Aires, rivelano che è morto per “traumi multipli che hanno causato emorragie interne ed esterne come colpi mortali”. (Ilfattoquotidiano.it)

Mister Movie | Liam Payne online l’audio della telefonata al 911 prima della tragica caduta dal balcone - Il manager ha subito spiegato che uno degli ospiti era in preda all’alterazione causata da alcol e droghe e stava distruggendo la stanza. Per rimanere aggiornati sulle ultime notizie dal mondo dello spettacolo e delle celebrità, continua a seguire Mister Movie. La notizia della morte di Liam Payne ha scioccato fan e colleghi in tutto il mondo, e l’intervento del 911 ha gettato nuova luce ... (Mistermovie.it)

Mister Movie | Shock tra i fan - pubblicate le foto della morte di Liam Payne dopo la caduta - twitter. L’autore Ira Madison ha immediatamente definito “malato” il comportamento dell’outlet, mentre la cantante Alessia Cara ha espresso il suo disappunto con un tweet diretto a TMZ, definendo la scelta “disgustosa”. L’agente in pensione del LAPD, Tim Murakami, aveva già espresso preoccupazione per questa pratica nel 2020, affermando che ottenere lo scoop a tutti i costi, senza prima dare alle ... (Mistermovie.it)