Ilrestodelcarlino.it - Le reazioni nel centrodestra: "Non ci saranno ripercussioni"

(Di giovedì 17 ottobre 2024) C’è chi si sorprende, chi prende tempo prima di pronunciarsi e chi pensa che non modifichi gli equilibri nella maggioranza la presa di posizione dei componenti della lista Parcaroli che hanno cambiato il nome in Pensiero e Azione. "Un po’ – osserva Barbara Antolini, coordinatrice di Forza Italia – sono rimasta stupita anche dalla dichiarazione di “essere pronti a dialogare con la maggioranza, ove ce ne siano le condizioni“. Ma quali sono le condizioni? Noi finora abbiamo lavorato assieme, condotto insieme delle battaglie quando c’è stato Settimi come coordinatore e da parte nostra c’è sempre la massima disponibilità a portarne avanti altre". I consiglieri della lista in appoggio al sindaco hanno lamentato una mancanza di considerazione. "Hanno due assessori (Iommi e Cassetta) e questo loro gesto potrebbe metterli in difficoltà.