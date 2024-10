Ilgiorno.it - Le mani sui soldi della scuola. Il direttore “infedele“ dal Gip fa delle parziali ammissioni

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Davanti al giudiceindagini preliminari Raffaella Mascarino, l’examministrativo dell’istituto Galli di Bergamo, Pietro D’Aguì, ai domiciliari, ha risposto leggendodichiarazioni spontanee in cui ha ammesso alcuni degli addebiti che gli sono contestati senza scendere nel dettaglio. E si è scusato per quanto ha fatto. L’accusa nei suoi confronti è di peculato per essersi intascato idi alcune scuole dove ha lavorato (la contestazione è di 112mila euro in totale, 10 mila dall’incassomerendine degli studenti). Assistito dall’avvocato Luigi Villa, il 54enne s’è riservato di consultare gli atti che hanno portato al suo arresto e di spiegare in futuro al pm ogni singolo episodio contestato. L’uomo rimane agli arresti nella sua abitazione di Bergamo.