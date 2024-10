Gaeta.it - La pizza verticale di Napoli: il nuovo trend gastronomico che sta conquistando il web

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Un'invenzione culinaria sta attirando l'attenzione di residenti e turisti a: unaispirata all'arte del designer Gaetano Pesce. Questo piatto singolare non è solo unmodo di gustare la tradizionale cucina napoletana, ma è diventato rapidamente un fenomeno virale sui social media. Carlo Gallo, il titolare del ristorante O' Cerriglio, ha realizzato un calzone che flette le norme della tradizionale, proponendo al contempo un'esperienza gastronomica innovativa. Scopriamo insieme le caratteristiche di questa interessante creazione. La creazione dellaLadi Carlo Gallo è un'interpretazione audace delle tradizionali pietanze napoletane. Questo originale calzone, con la sua forma cilindrica, è concepito per servire come un contenitore per una varietà di ripieni tipici della città partenopea.