Jannik Sinner in Arabia, inquadrature tv ripugnanti: lo scempio in diretta (Di giovedì 17 ottobre 2024) Mentre Matteo Berrettini inciampava negli ottavi del torneo 250 di Stoccolma, schiaffeggiato (7-6, 6-4) dallo sconosciuto svizzerotto Dominic Stricker, numero 317 del mondo, Jannik Sinner ha debuttato alla sua maniera nel Six Kings Slam di Riad, l'esibizione che fa piovere milioni di dollari (1.5 ai sei tennisti partecipanti, 6 a chi vince) ma offre inquadrature televisive dilettantistiche e ripugnanti che impediscono persino di capire dove è la pallina. Il numero 1 del mondo ha superato i quarti umiliando ancora una volta il malcapitato Daniil Medvedev per 6-0, 6-3 e oggi affronterà Djokovic in semifinale (diretta ore 18,30 su Supertennis, Sky Sport e Dazn). Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner in Arabia, inquadrature tv ripugnanti: lo scempio in diretta Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Mentre Matteo Berrettini inciampava negli ottavi del torneo 250 di Stoccolma, schiaffeggiato (7-6, 6-4) dallo sconosciuto svizzerotto Dominic Stricker, numero 317 del mondo,ha debuttato alla sua maniera nel Six Kings Slam di Riad, l'esibizione che fa piovere milioni di dollari (1.5 ai sei tennisti partecipanti, 6 a chi vince) ma offretelevisive dilettantistiche eche impediscono persino di capire dove è la pallina. Il numero 1 del mondo ha superato i quarti umiliando ancora una volta il malcapitato Daniil Medvedev per 6-0, 6-3 e oggi affronterà Djokovic in semifinale (ore 18,30 su Supertennis, Sky Sport e Dazn).

