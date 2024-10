Istat nel 2023 in povertà assoluta 22 milioni di famiglie

Istat, nel 2023 in povertà assoluta 2,2 milioni di famiglie (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nel 2023 sono in condizione di povertà assoluta poco più di 2,2 milioni di famiglie, ovvero l'8,4% sul totale delle famiglie residenti, il valore è stabile rispetto al 2022. Stabile anche il numero degli individui in povertà che è quasi di 5,7 milioni di individui ovvero il 9,7% sul totale degli individui residenti. E stabile infine anche la "povertà relativa" familiare pari al 10,6%" E' quanto emerge dal Report sulla povertà nel 2023 diffuso dall'Istat. L'incidenza della povertà assoluta fra le famiglie con almeno uno straniero è pari al 30,4%, si ferma invece al 6,3% per le famiglie composte solamente da italiani. Nel 2023 la quota di famiglie di operai, o assimilato in "povertà assoluta" è aumentata dal 14,7% del 2022 al 16,5%. In aumento anche i minori in stato di "povertà assoluta" che nel 2023 sono stati 1,29 milioni, ovvero il 13,8% sul totale di minori. Quotidiano.net - Istat, nel 2023 in povertà assoluta 2,2 milioni di famiglie Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nelsono in condizione dipoco più di 2,2di, ovvero l'8,4% sul totale delleresidenti, il valore è stabile rispetto al 2022. Stabile anche il numero degli individui inche è quasi di 5,7di individui ovvero il 9,7% sul totale degli individui residenti. E stabile infine anche la "relativa" familiare pari al 10,6%" E' quanto emerge dal Report sullaneldiffuso dall'. L'incidenza dellafra lecon almeno uno straniero è pari al 30,4%, si ferma invece al 6,3% per lecomposte solamente da italiani. Nella quota didi operai, o assimilato in "" è aumentata dal 14,7% del 2022 al 16,5%. In aumento anche i minori in stato di "" che nelsono stati 1,29, ovvero il 13,8% sul totale di minori.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Istat - 2 - 2 milioni di famiglie italiane in condizioni di povertà assoluta nel 2023 - Sono in aumento i minori in stato di "povertà assoluta" che nel 2023 sono stati 1,29 milioni, ovvero il 13,8% sul totale: il valore più elevato dal 2014. Secondo i dati, la “povertà relativa” familiare è pari al 10,6%. Le famiglie in povertà assoluta in cui sono presenti minori sono quasi 748mila, con un'incidenza pari al 12,4%. (Tg24.sky.it)

Povertà in Italia nel 2023 : oltre 2 - 2 milioni di famiglie colpite - focus su giovani e famiglie numerose - La stabilità dei tassi nel 2023, rispetto all’anno precedente, suggerisce che la situazione economica non ha mostrato un miglioramento significativo, mantenendo la povertà come un problema persistente in molte aree del paese. Questa percentuale è significativamente più alta rispetto al Nord-ovest, al Nord-est e al Centro, dove le incidenze si attestano rispettivamente all’8,0%, 7,9% e 6,7%. (Gaeta.it)

VIDEO | Povertà e niente sostegni - sempre di più le famiglie sfrattate. Sunia e Cgil : "Subito un tavolo e un fondo di garanzia" - Trent’anni di sostanziale “assenza” di politiche della casa, un dato sulla povertà che continua a crescere e mettere in difficoltà sempre più persone e famiglie e, ultimo aspetto in ordine di tempo, la cancellazione del fondo nazionale per il sostegno all’affitto, si sono tradotti in “emergenza... (Ilpescara.it)