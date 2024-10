Inchiesta ultras Inter e Milan: a breve sarà ascoltato Calhanoglu (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'Inchiesta sugli ultras di Inter e Milan procede. Dopo aver ascoltato alcuni esponenti delle due società, toccherà a Hakan Calhanoglu Pianetamilan.it - Inchiesta ultras Inter e Milan: a breve sarà ascoltato Calhanoglu Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'suglidiprocede. Dopo averalcuni esponenti delle due società, toccherà a Hakan

Inchiesta ultras Inter e Milan - oggi Calhanoglu : tre questioni! – TS - M Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Inchiesta ultras Inter e Milan, oggi Calhanoglu: tre questioni! – TS) © Inter-News. ATTESO – L’inchiesta ultras di Inter e Milan, chiamata anche ‘Doppia curva‘, non si ferma e oggi toccherà ... (Inter-news.it)

DIRETTA | Le notizie del 16 ottobre : Zielinski preoccupa l’Inter. Caso Ultras - le dichiarazioni di Calabria - . Le big alle prese con gli infortuni: McKennie in casa Juventus è solo l’ultimo della serie, mentre l’Inter rischia di non avere a disposizione Zielinski contro la Roma dopo il problema accusato con la Polonia dall’ex Napoli. 12:25 16 Ottobre ... (Calciomercato.it)

Inchiesta ultras Inter e Milan - interrogato Calabria : ecco quanto è emerso - Davide Calabria, capitano del Milan, interrogato nell'ambito dell'inchiesta che ha portato all'arresto di molti ultras nerazzurri e rossoneri. (Pianetamilan.it)