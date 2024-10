In trasferta per truffare gli anziani con il "finto incidente": due denunciati (Di giovedì 17 ottobre 2024) La truffa è ormai nota, viene chiamata "del finto incidente". Vittime sono sempre gli anziani, ai quali i truffatori telefonano fingendo di far parte delle forze dell'ordine e sostenendo che un parente ha causato un grave incidente e servono dei soldi per evitare peggiori conseguenze. I Pordenonetoday.it - In trasferta per truffare gli anziani con il "finto incidente": due denunciati Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La truffa è ormai nota, viene chiamata "del". Vittime sono sempre gli, ai quali i truffatori telefonano fingendo di far parte delle forze dell'ordine e sostenendo che un parente ha causato un gravee servono dei soldi per evitare peggiori conseguenze. I

Il finto “avvocato” : ecco come funziona la truffa che prende di mira gli anziani - . Si tratta, come detto, di una truffa intramontabile, che conosce anche delle “varianti”: ad esempio a Saronno, nel veronese, è andata in scena una versione leggermente modificata dello stesso raggiro, raccontata da La Provincia Di Varese. Con il finto avvocato, altri due truffatori si spacciavano per carabinieri e, con la solita scusa del figlio “nei guai”, si sono fatti consegnare denaro, ... (Urbanpost.it)

Con la truffa del finto incidente si fingono carabinieri e sottraggono 900 euro a una coppia di anziani di Penne - . . Hanno usato la truffa dei finti carabinieri per sottrarre a una coppia di anziani di Penne 900 euro. L’episodio si è consumato la mattina di venerdì 20 settembre quando i due truffatori avrebbero chiamato i due 80enni riferendo di un incidente causato dal figlio della coppia e della necessità di. (Ilpescara.it)

Finto incidente di un congiunto : anziani truffati - refurtiva recuperata - Sono soprattutto le fasce della popolazione non più giovanissime le "prede". Se da una parte i truffatori crescono a vista d'occhio e le tecniche utilizzate sono sempre più pericolose per la sicurezza della collettività, la Polizia di Stato è più che mai presente a sventare ogni tipo di minaccia. . (Padovaoggi.it)