Il progetto Navigare il futuro Si impara a pensare al domani

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Un corso di alta formazione per "il". Si tratta di un percorso transdisciplinare, pensato per creare la figura professionale del ’future planner’, organizzato dall’Università di Firenze con la Fondazione Hillary Merkus Recordati e in collaborazione con Dynamo Camp. Si svolgerà da ottobre a dicembre 2024 durante cinque fine settimana ed è stato anticipato la scorsa estate da un bando, per selezionare 20 partecipanti, tra laureandi, laureati magistrali, dottorandi e dottori di ricerca dell’Università di Firenze. Ma di cosa si tratta? Il percorso formativo intende creare mediatori concettuali che, grazie a una visione trasversale, flessibile e aperta, siano capaci di elaborare soluzioni in scenari incerti o di crisi. In pratica, di risolvere problemi che oggi ancora non esistono, ma che potrebbero presentarsi ine magari dover essere risolti in tempi brevi.