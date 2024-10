Ida Platano: “Sto vivendo un momento speciale”, l’ex tronista ha trovato l’amore dopo Uomini e Donne (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ida Platano con una IG story ha raccontato ai fan di star vivendo un periodo speciale: "Non voglio che questa cosa vi arrivi da altre fonti", le parole. Lorenzo Pugnaloni, esperto di Uomini e Donne, conferma che l'ex tronista ha trovato l'amore lontana dalle telecamere. Fanpage.it - Ida Platano: “Sto vivendo un momento speciale”, l’ex tronista ha trovato l’amore dopo Uomini e Donne Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Idacon una IG story ha raccontato ai fan di starun periodo speciale: "Non voglio che questa cosa vi arrivi da altre fonti", le parole. Lorenzo Pugnaloni, esperto di, conferma che l'exhal'amore lontana dalle telecamere.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ida Platano, svolta dopo Uomini e Donne: si è fidanzata? “Momento speciale” - L'ex tronista ha dimenticato Mario Cusitore: ha trovato l'amore? Ida Platano, nonostante non sia più in tv a Uomini e Donne, non ha certo fatto perdere le ... (lanostratv.it)

Ida Platano: “Sto vivendo un momento speciale”, l’ex tronista ha trovato l’amore dopo Uomini e Donne - Ida Platano con una IG story ha raccontato ai fan di star vivendo un periodo speciale: "Non voglio che questa cosa vi arrivi da altre fonti" ... (fanpage.it)

Uomini e Donne, nuovo amore per Ida Platano? Ecco cosa ha confessato l’ex tronista - Ida Platano è senza dubbio uno dei volti più noti di Uomini e Donne. Per anni seduta nel parterre femminile del Trono Over, durante i quali ebbe modo di vivere più di una storia d’amore, ha poi ... (isaechia.it)