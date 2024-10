Iandolo: "Quanto dura una bugia? 100 giorni di promesse tradite e i giovani della città ancora carne da macello" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Quanto dura una bugia? 100 giorni di promesse tradite e i giovani della città ancora "carne da macello"Senza alcun senso del pudore e del ridicolo durante la presentazione del programma in campagna elettorale, dopo anni di immobilità dai banchi del governo, la futura sindaca Laura Nargi Avellinotoday.it - Iandolo: "Quanto dura una bugia? 100 giorni di promesse tradite e i giovani della città ancora carne da macello" Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)una? 100die ida"Senza alcun senso del pudore e del ridicolonte la presentazione del programma in campagna elettorale, dopo anni di immobilità dai banchi del governo, la futura sindaca Laura Nargi

