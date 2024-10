Hakan Calhanoglu ascoltato nell’inchiesta delle curve milanesi: ecco i dettagli emersi (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il calciatore Hakan Calhanoglu, attualmente in forza all’Inter, è stato ascoltato come testimone dal personale della squadra mobile di Milano nell’ambito dell’inchiesta Doppia curva. Questo procedimento, avviato dalle autorità per indagare su presunte infiltrazioni criminali all’interno delle curve milanesi, ha portato all’azzeramento dei direttivi di tali gruppi. L’inchiesta, coordinata dai pubblici ministeri della DDA Sara Ombra e Paolo Storari, ha visto coinvolti 19 arrestati, tra cui Marco Ferdico, il quale è stato citato nei verbali di interrogatorio che coinvolgono anche il noto calciatore turco. La testimonianza del calciatore Hakan Calhanoglu ha confermato di aver avuto rapporti con alcuni esponenti della curva nerazzurra, sottolineando come tali rapporti fossero di natura personale e sporadica. Gaeta.it - Hakan Calhanoglu ascoltato nell’inchiesta delle curve milanesi: ecco i dettagli emersi Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il calciatore, attualmente in forza all’Inter, è statocome testimone dal personale della squadra mobile di Milano nell’ambito dell’inchiesta Doppia curva. Questo procedimento, avviato dalle autorità per indagare su presunte infiltrazioni criminali all’interno, ha portato all’azzeramento dei direttivi di tali gruppi. L’inchiesta, coordinata dai pubblici ministeri della DDA Sara Ombra e Paolo Storari, ha visto coinvolti 19 arrestati, tra cui Marco Ferdico, il quale è stato citato nei verbali di interrogatorio che coinvolgono anche il noto calciatore turco. La testimonianza del calciatoreha confermato di aver avuto rapporti con alcuni esponenti della curva nerazzurra, sottolineando come tali rapporti fossero di natura personale e sporadica.

Caso Ultras - Hakan Calhanoglu : ho avuto contatti con la Curva Nord. L’ammissione - Due dei principali esponenti del tifo organizzato dell’Inter. Hakan Calhanoglu: ecco perché mi sono incontrato con i membri della Curva Nord. Secondo Repubblica, il giocatore ha rivelato di essersi incontrato con Marco Ferdico e Antonio Bellocco. Per questo motivo, Hakan Calhanoglu avrebbe deciso di donare alcune sue maglie benefiche alla curva e incontrare i suoi principali esponenti. (Dailymilan.it)

Hakan Calhanoglu : il calciatore dell’Inter e i suoi incontri con i capi della Curva Nord - Questo avvicinamento, purtroppo, ha sollevato interrogativi sulla linea di condotta da mantenere tra sportivi e tifosi, specialmente nell’ambito di un periodo tanto delicato per il calciatore e i suoi connazionali. Le istituzioni sportive e le dirigenze dei club sono chiamate a riflettere sulle misure da implementare affinché il legame tra calciatori e tifosi non si traduca in un rischio per ... (Gaeta.it)

Hakan Calhanoglu sentito dalla polizia : “Ho incontrato i capi della Curva Nord - anche se l’Inter non voleva” - Il centrocampista dell'Inter, Hakan Calhanoglu, è stato sentito in mattinata dalla Questura di Milano in merito all'inchiesta dello scorso 30 settembre. Il giocatore ha confermato di avere avuto contatti con i capi ultras interisti Marco Ferdico e Antonio Bellocco, senza subire alcun tipo di pressione dagli ultras, e nonostante la società gli avesse consigliato di non farlo. (Fanpage.it)