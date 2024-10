Grande festa a tavola per i 50 neosessantenni (Di giovedì 17 ottobre 2024) In 50 festeggiano i 60. L’anniversario, per il giro di boa dei 12 lustri di vita, è stato ricordato all’agriturismo "Incisa", piacevole location fra la natura, nei pressi di Acquapartita-Selvapiana di Bagno di Romagna, con una bella, festosa serata conviviale, corredata e animata anche dalla musica di Silvano Braccini. Una serata per un coinvolgente e piacevolissimo ritrovo, che ha visto concretizzare il lavoro organizzativo e di ricerca dei suoi coetanei, uomini e donne, da parte dell’impegno di Morena Rossi, che ha festeggiato anche lei i suoi primi 60 anni di età. Una bella serata, che oltre alla musica dal vivo, ha fatto, altresì, rivivere ai palati dei neo-sessantenni un menu che aveva fra i suoi piatti anche specialità gastronomiche tipiche locali, ovviamente anche quelle della cucina della Romagna toscana. Ilrestodelcarlino.it - Grande festa a tavola per i 50 neosessantenni Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) In 50 festeggiano i 60. L’anniversario, per il giro di boa dei 12 lustri di vita, è stato ricordato all’agriturismo "Incisa", piacevole location fra la natura, nei pressi di Acquapartita-Selvapiana di Bagno di Romagna, con una bella, festosa serata conviviale, corredata e animata anche dalla musica di Silvano Braccini. Una serata per un coinvolgente e piacevolissimo ritrovo, che ha visto concretizzare il lavoro organizzativo e di ricerca dei suoi coetanei, uomini e donne, da parte dell’impegno di Morena Rossi, che ha festeggiato anche lei i suoi primi 60 anni di età. Una bella serata, che oltre alla musica dal vivo, ha fatto, altresì, rivivere ai palati dei neo-sessantenni un menu che aveva fra i suoi piatti anche specialità gastronomiche tipiche locali, ovviamente anche quelle della cucina della Romagna toscana.

