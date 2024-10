Quifinanza.it - GP Stati Uniti di F1 in tv, dove seguire in streaming qualifiche, Sprint e gara

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo una pausa di quasi un mese, la F1 torna in pista e lo fa ad Austin, sull’iconico tracciato del Cota, per il GP degli. Prima di tre tappe americane, una tripletta che dirà tanto sulla corsa al titolo iridato, lain Texas sarà di certo ricca di emozioni e combattuta per cercare di ridurre il gap col leader del mondiale Max Verstappen. E anche Ferrari proverà a dire la sua. Al Cota per sognare il mondiale Da un lato Verstappen, dall’altro tutti gli altri. Leggasi McLaren e Ferrari, nello specifico, perché a contendere il titolo all’olandese matematicamente sono solo i quattro piloti delle due scuderie. Ma realisticamente, dei quattro solo uno è davvero in corsa, mentre gli altri potrebbero solo approfittare di eventuali errori. Parliamo di Lando Norris, che alla guida della McLaren quest’anno si sta togliendo parecchie soddisfazione, con diversi “però”.