Gli Stati Uniti hanno condotto una serie di attacchi, nello Yemen, contro gli Houthi (Di giovedì 17 ottobre 2024) Secondo il Segretario alla Difesa Lloyd Austin, mercoledì sera gli Stati Uniti hanno condotto una serie di attacchi nello Yemen contro gli Houthi sostenuti dall’Iran, prendendo di mira cinque depositi sotterranei di armi utilizzando bombardieri stealth B-2. Come hanno riferito alla CNN tre funzionari della difesa statunitense dopo l’attacco, le strutture ospitavano armi convenzionali avanzate, utilizzate per colpire imbarcazioni militari e civili nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden. “Questa è stata una dimostrazione unica della capacità degli Stati Uniti di colpire strutture che i nostri avversari cercano di tenere fuori dalla portata, non importa quanto siano profondamente sepolte, rinforzate o fortificate”, ha affermato Austin in una dichiarazione. Metropolitanmagazine.it - Gli Stati Uniti hanno condotto una serie di attacchi, nello Yemen, contro gli Houthi Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Secondo il Segretario alla Difesa Lloyd Austin, mercoledì sera gliunadiglisostenuti dall’Iran, prendendo di mira cinque depositi sotterranei di armi utilizzando bombardieri stealth B-2. Comeriferito alla CNN tre funzionari della difesa statunitense dopo l’attacco, le strutture ospitavano armi convenzionali avanzate, utilizzate per colpire imbarcazioni militari e civili nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden. “Questa è stata una dimostrazione unica della capacità deglidi colpire strutture che i nostri avversari cercano di tenere fuori dalla portata, non importa quanto siano profondamente sepolte, rinforzate o fortificate”, ha affermato Austin in una dichiarazione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Formula 1 - GP Stati Uniti : gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e in streaming - Gli orari del Gran Premio degli Stati Uniti della Formula 1 2024: il programma e quando vedere in TV su TV8 e Sky prove libere, qualifiche e gara della F1 sul circuito di Austin.Continua a leggere . (Fanpage.it)

F1 - GP Stati Uniti Austin in chiaro : orari - programma e come seguirlo - Adesso è il turno del Texas, dove si trova l’iconico circuito del COTA, ad Austin. La corsa di casa del team Haas andrà in scena tra il 18 e il 20 ottobre, con un format straordinario. Torna, infatti, per la quarta volta nel 2024, la gara sprint. La gara sprint sarà trasmessa in diretta anche in chiaro, tra le 20:00 e le 21:00 di sabato, mentre le qualifiche (in diretta a partire dalle 00. (Sportface.it)

F1 - gara GP Stati Uniti 2024 : programma - date e diretta tv - The post F1, gara GP Stati Uniti 2024: programma, date e diretta tv appeared first on SportFace. In pista torna in scena il format sprint, che prevede due qualifiche e due gare, con un importante bottino di punti in palio. La griglia di partenza verrà decisa dalla tradizionale sessione di qualifiche, che però non determinerà quella della gara sprint, che vanta una sessione apposita. (Sportface.it)