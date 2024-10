Lanazione.it - Gkn, Qf spa: “Troviamo noi capannone per cooperativa Gff”

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Campi Bisenzio (Firenze), 17 ottobre 2024 - "Raccogliamo noi la richiesta dellaGff di dotarsi di un sito per la realizzazione del suo piano industriale, mettendo a disposizione, come da loro indicato, undi almeno 2.200 metri quadri, con area esterna di altrettanta metratura, da localizzare nell'area della piana fiorentina". Lo afferma in una nota Gianluca Franchi, liquidatore della Qf Spa in liquidazione, in merito al progetto dellaper la reindustrializzazione della ex Gkn di Campi Bisenzio (Firenze). "Evidentemente - spiega - chiediamo alcune garanzie: in primis che, come da tempo da noi richiesto, la Regione si faccia garante di qualunque piano industriale che coinvolga i lavoratori Qf, come potrebbe essere nel caso della Gff. Non sta a noi valutare piani di altri soggetti.