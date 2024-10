Giulia Penna come i Maneskin, artista di strada di successo (Di giovedì 17 ottobre 2024) Giulia Penna è una delle protagoniste di questa stagione di Tale e Quale Show. Influencer di successo sui social, su Instagram vanta 1.2 milioni di follower. La cosa più bella che traspare guardando le sue performance a Tale e Quale Show è che si diverte chi guarda, così come fa lei nei video che posta sui social. La sua leggerezza così divertente è anche contagiosa: ha studiato per avere questa dote oppure le esce naturale? “Sono molto autoironica, ho sempre imparato a sdrammatizzare, la mia arma più grande è sempre stata il sorriso, il divertimento sui social documentando la mia vita di tutti i giorni e poi sul palco di Tale e Quale Show dove c’è tanto divertimento ma c’è pure tanta strizza che io provo perché canto dal vivo e andiamo in diretta. La cosa che mi piace di più fare è appunto cantare, stare sul palco è una cosa che amo e quindi sono felice”. Lapresse.it - Giulia Penna come i Maneskin, artista di strada di successo Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)è una delle protagoniste di questa stagione di Tale e Quale Show. Influencer disui social, su Instagram vanta 1.2 milioni di follower. La cosa più bella che traspare guardando le sue performance a Tale e Quale Show è che si diverte chi guarda, cosìfa lei nei video che posta sui social. La sua leggerezza così divertente è anche contagiosa: ha studiato per avere questa dote oppure le esce naturale? “Sono molto autoironica, ho sempre imparato a sdrammatizzare, la mia arma più grande è sempre stata il sorriso, il divertimento sui social documentando la mia vita di tutti i giorni e poi sul palco di Tale e Quale Show dove c’è tanto divertimento ma c’è pure tanta strizza che io provo perché canto dal vivo e andiamo in diretta. La cosa che mi piace di più fare è appunto cantare, stare sul palco è una cosa che amo e quindi sono felice”.

