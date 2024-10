Giallo a Firenze, 59enne trovata morta nel suo negozio: sul corpo ferite da arma da fuoco (Di giovedì 17 ottobre 2024) La donna era riversa in una pozza del suo stesso sangue e sarebbe stata trovata da un cliente che si era recato nel suo negozio L'articolo Giallo a Firenze, 59enne trovata morta nel suo negozio: sul corpo ferite da arma da fuoco proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Giallo a Firenze, 59enne trovata morta nel suo negozio: sul corpo ferite da arma da fuoco Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La donna era riversa in una pozza del suo stesso sangue e sarebbe statada un cliente che si era recato nel suoL'articolonel suo: suldadaproviene da Il Difforme.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giallo a Las Vegas - 46enne trovata morta in una valigia vicino all’aeroporto : s’indaga per omicidio - Il cadavere di una donna di 46 anni è stato trovato all'interno di una borsa da viaggio in un complesso residenziale nei pressi dell'aeroporto di Las Vegas. Ancora non chiarite le cause del decesso, si indaga per omicidio.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Anziana morta : è giallo. La donna trovata senza vita due mesi fa. Intervento dei Ris - Stranamente però, nonostante siano passati oltre due mesi dalla sua morte, i funerali non ci sono ancora stati. . Una presenza, quella dei militari, notata da numerosi passanti, che hanno visto gli uomini del Ris salire le scale del palazzo dove viveva la donna, rinvenuta priva di vita il 7 agosto scorso. (Lanazione.it)

Giallo sulla scomparsa di Gennaro Fiscarelli : ritrovata auto carbonizzata e macchie di sangue - Sono in corso operazioni con l’ausilio di unità cinofile e personale specializzato, ma non si esclude alcuna pista, nemmeno quella dell’allontanamento volontario. Proseguono a 360° le indagini circa la scomparsa del cerignolano Gennaro Fiscarelli, che è uscito di casa sabato scorso senza farvi più ritorno. (Thesocialpost.it)