Gestazione per altri reato universale, Giulia Amodio: "Troppo fare un figlio per altri"

Il parere della moglie di Sensi sull'ultimo DDL approvato in Senato dal Governo Meloni e che considera vietata la Gpa

Reato universale e gestazione per altri : cosa cambia con la nuova legge? - In conclusione, la nuova legge che rende la gestazione per altri un reato universale in Italia apre scenari complessi e incerti. I giuristi sottolineano che questa legge, più che un intervento giuridico funzionale, rappresenta un’azione simbolica volta a scoraggiare l’uso della GPA. Cosa significa renderla un reato universale La definizione della GPA come “reato universale” significa che ... (Donnapop.it)

Gestazione per altri reato universale : la prima legge contro la comunità queer è disonesta e ipocrita - È proprio Laura Boldrini a ricordare il portato omofobico del provvedimento, in una sua dichiarazione: “La legge Varchi è, per ammissione della sua autrice, onorevole di FdI, la prima della storia italiana scritta contro le persone Lgbtqia+ e le famiglie che formano, nonostante a fare ricorso alla Gpa siano soprattutto coppie eterosessuali”. (Ilfattoquotidiano.it)

Gestazione per altri : storia di due genitori appena nati (e che da oggi sarebbero punibili penalmente) - Michele e Gianluca sono appena diventati genitori della piccola Silvia, nata negli Stati Uniti: da oggi il loro percorso è diventato un «reato universale», punibile con la reclusione o con una multa fino a un milione di euro. (Vanityfair.it)