FANTACALCIO – FAI DI NOI QUEL CHE VUOI (Di giovedì 17 ottobre 2024) Strategie.Proiezioni.Calcoli.Percentuali.Stats.Indici di pericolosità.xG.xGOT.PPDA.Millantiamo osservazioni da match analyst.Aspiriamo al ragionamento asettico.Ci riteniamo freddi automi fantacalcistici.E poi, in un grigio pomeriggio d'ottobre, qualcuno ipotizza Balotelli al Genoa Balotelli.Avevamo memoria di questo nome"Super Mario, sei proprio tu"E da lontano qualcosa ritornaSembrano delle emozioniRiaffiorano in noi fino a esplodere!Urliamo, ci strappiamo le vesti!Ed è subito palpitazione martellante!

FANTACALCIO – Inter-Atalanta : autogol di Djimsiti - quello di Thuram è un cross - Per gli amici del fantacalcio non c'è nessun dubbio: questo è autogol in quanto Thuram aveva crossato e non tirato. Grande partenza dell'Inter. La palla arriva a Thuram che mette la palla al centro, ma arriva la deviazione di Djimsiti che beffa Carnesecchi: 1-0.