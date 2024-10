Ex Milan, dalla cessione al Monza all’Italia: che rimpianto Daniel Maldini. Tutti i numeri della sua stagione (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’ex Milan Daniel Maldini ha brillato in questo inizio di stagione con la maglia del Monza guadagnandosi la sua prima chiamata in nazionale maggiore dall’Italia. Tutti i numeri del suo avvio di annata Milan: che rimpianto la cessione di Daniel Maldini! Il figlio d’arte ha concluso la sua esperienza con i colori rossoneri la scorsa estate passando al Monza a titolo gratuito. La dirigenza rossonera ha scelto questo tipo di operazione visto i buoni rapporti tra i due club mantenendo solo una percentuale sulla futura rivendita. Dailymilan.it - Ex Milan, dalla cessione al Monza all’Italia: che rimpianto Daniel Maldini. Tutti i numeri della sua stagione Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’exha brillato in questo inizio dicon la maglia delguadagnandosi la sua prima chiamata in nazionale maggiore ddel suo avvio di annata: cheladi! Il figlio d’arte ha concluso la sua esperienza con i colori rossoneri la scorsa estate passando ala titolo gratuito. La dirigenza rossonera ha scelto questo tipo di operazione visto i buoni rapporti tra i due club mantenendo solo una percentuale sulla futura rivendita.

