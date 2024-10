Gaeta.it - Ergastolo confermato per Vincenzo Palumbo: il duplice omicidio di Portici di nuovo sotto i riflettori

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Corte di Assise di Appello di Napoli ha emesso una sentenza definitiva nel caso di, il camionista di Ercolano, tre anni dopo il tragico evento che ha scosso la comunità locale.è stato riconosciuto colpevole per l’di Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella, due giovani di vent’anni di. Quest’articolo analizza i dettagli del caso, il procedimento legale e le ripercussioni sociali di questo crimine. Il contesto delNella notte tra il 28 e il 29 ottobre del 2021, Ercolano è stata teatro di un episodio tragico che ha portato alla morte di due giovani. Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella, scambiati per ladri da, sono stati colpiti a colpi di pistola in un’aggressione che ha lasciato la comunità in stato di shock.