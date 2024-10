Enac, tecnologia riabilita rapporto trasporto aereo-ambiente (Di giovedì 17 ottobre 2024) "L'innovazione tecnologica garantisce la riconciliazione" di settori come il trasporto aereo "con l'ambiente". Lo ha detto il presidente di Enac, Pierluigi Di Palma, nel suo intervento in videomessaggio a Comolake. "È una scommessa - ha aggiunto - che riguarda un futuro che è dietro l'angolo, ma è evidente che soprattutto nel settore della mobilità , l'elemento dell'innovazione tecnologica dà dei risultati senza penalizzare il settore". Secondo Di Palma, "per pregiudizio ideologico il trasporto aereo è stato negli anni scorsi colpevolizzato di un eccesso di inquinamento. Nel post-Covid si è colto al contrario che è essenziale per lo sviluppo economico del sistema e quindi dell'economia globale a cui è evidente che non si può né si deve rinunciare". Quotidiano.net - Enac, tecnologia riabilita rapporto trasporto aereo-ambiente Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) "L'innovazione tecnologica garantisce la riconciliazione" di settori come il"con l'". Lo ha detto il presidente di, Pierluigi Di Palma, nel suo intervento in videomessaggio a Comolake. "È una scommessa - ha aggiunto - che riguarda un futuro che è dietro l'angolo, ma è evidente che soprattutto nel settore della mobilità , l'elemento dell'innovazione tecnologica dà dei risultati senza penalizzare il settore". Secondo Di Palma, "per pregiudizio ideologico ilè stato negli anni scorsi colpevolizzato di un eccesso di inquinamento. Nel post-Covid si è colto al contrario che è essenziale per lo sviluppo economico del sistema e quindi dell'economia globale a cui è evidente che non si può né si deve rinunciare".

Trasporto aereo - Quaranta (Enac) : “In sperimentazione servizio delivery con drone” - Se tutto va per verso giusto in un paio d'anni si potrà cominciare già a lanciare servizi di natura commerciale "Stiamo attualmente sperimentando, con un grande player internazionale in una regione italiana, una forma innovativa di delivery dell'ultimo miglio, con un drone che trasporta pacchi alle persone. (Sbircialanotizia.it)

Trasporto aereo - vertice all’Enac su capacità scali italiani - Dall’analisi delle programmazioni già definite, si legge in una nota, la prossima stagione Inverno 2024/2025 non presenta particolari problemi, mentre per la Estate 2025, l’Enac provvederà a verificare la capacità operativa e infrastrutturale per gli scali più congestionati di Bergamo , Venezia, Bologna, Napoli , Catania e Palermo. (Ildenaro.it)

Trasporto aereo - vertice all'Enac su capacità scali italiani - (askanews) – La capacità aeroportuale al centro della riunione che si è svolta oggi, in Enac, per un esame congiunto finalizzato a programmare le prossime stagioni di traffico, riducendo al minimo i possibili disservizi legati all'aumento del traffico aereo. Condivisa anche la policy che tende a valorizzare le infrastrutture aeroportuali minori.