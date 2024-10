Dritti al cuore - "L'urlo e altre falistre" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nel teatrino dei Carichi Sospesi riparte domenica 27 ottobre la storica rassegna Dritti AL cuore. Ogni domenica alle 19 spettacoli e performance dal panorama del teatro contemporaneo che spaziano dal classico al contemporaneo, dalla profondità alla leggerezza, dall’intrattenimento alla Padovaoggi.it - Dritti al cuore - "L'urlo e altre falistre" Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nel teatrino dei Carichi Sospesi riparte domenica 27 ottobre la storica rassegnaAL. Ogni domenica alle 19 spettacoli e performance dal panorama del teatro contemporaneo che spaziano dal classico al contemporaneo, dalla profondità alla leggerezza, dall’intrattenimento alla

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dritti al cuore - "L'urlo e altre falistre" - Nel teatrino dei Carichi Sospesi riparte domenica 27 ottobre la storica rassegna DRITTI AL CUORE. Ogni domenica alle 19 spettacoli e performance dal panorama del teatro contemporaneo che spaziano dal ... (padovaoggi.it)

Cesare Cremonini letteralmente a pezzi e col volto tumefatto: il video di Ora che non ho più te colpisce i fan dritto al cuore - Un Cesare Cremonini come non l'avete mai visto nel videoclip del suo nuovo singolo Ora che non ho più te. "È un brano che vuole farti cantare, urlare, ballare con i piedi per terra", ha dichiarato il ... (cinematographe.it)

Chi è Sara Fattori, concorrente Io Canto Generation 2024: “Adottata a 3 anni”/ “Vivevo in casa famiglia…” - Chi è Sara Fattori, la toccante storia della concorrente di Io Canto Generation 2024 e la performance magistrale della seconda puntata. (ilsussidiario.net)