© US RaiLe nuove dieci puntate di Don Matteo, oltre a raccontare le indagini dei Carabinieri e le immancabili schermaglie amorose tra PM e Capitano, andranno a scavare nella vita privata di Don Massimo ancora di più rispetto alla stagione precedente. Nel passato del prete c'è infatti un altro segreto, che l'arrivo della sorellastra Giulia (Federica Sabatini) aiuterà a svelare. A seguire tutte le anticipazioni, aggiornate di settimana in settimana. Don Matteo 14 – anticipazioni seconda puntata di giovedì 24 ottobre 2024 In un podere nelle campagne spoletine, Don Massimo conosce il piccolo Bart, un allegro bambino con la sindrome di Down che ama le api. Mentre il padre è ricoverato in ospedale, il bambino viene accolto in canonica.

Don Matteo 14 – Anticipazioni seconda puntata di giovedì 24 ottobre 2024 - A seguire tutte le anticipazioni, aggiornate di settimana in settimana. Poco prima di arrivare in chiesa, Anna trova una donna riversa a terra in fin di vita. . I due fratelli non si parlano da anni e il Maresciallo non si spiega la freddezza del sacerdote. Mentre il padre è ricoverato in ospedale, il bambino viene accolto in canonica. (Davidemaggio.it)

Don Matteo 14 : le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata - E ancora i nuovi personaggi che entrano in don Matteo 14: Eugenio Mastandrea è Diego Martini, il nuovo Capitano; Gaia Messerklinger è Vittoria Guidi, la nuova Pm; Giulia Mezzanotte è Federica Sabatini, sorellastra di don Massimo; Federico Galante è Egidio Spaccapietra, nuovo compagno di Vittoria; Francesco Baffo è Bart Bonacina, bambino che frequenta la canonica; Fabio Fulco è Ivan Berlendis, ... (Tpi.it)

Stasera in tv va in onda la prima puntata di "Dona Matteo" 14 : ecco tutte le anticipazioni e le sorprese della serie di Rai 1 con Raoul Bova - Per questo la ragazza, che dovrà scontare un periodo ai lavori socialmente utili, starà in canonica. Non si sarebbe mai aspettata, però, di incontrare in città il suo ex fidanzato, Diego Martini, e un nuovo amore, Egidio Spaccapietra (Federico Galante). Il nuovo Capitano dei Carabinieri, interpretato da Eugenio Mastrandrea, in una scena di “Don Matteo” 14 (foto ufficio stampa) Di cosa parla la ... (Amica.it)