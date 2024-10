Quotidiano.net - Da Montecatini ai Bagni di Pisa. Un’immersione nel benessere

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Toscana, tra, ambiente, storia e cultura. Un viaggio possibile grazie alle terme. Tra le località più conosciute c’è, che ha fatto della cura del corpo e dello spirito il suo tratto distintivo. Le acque di, ricche di sali minerali, sgorgano da sorgenti naturali e sono famose per le proprietà depurative e digestive. Leopoldina, Tettuccio, Regina e Rinfresco sono le quattro acque che ‘nascono’ a una profondità di 60-80 metri. Il tutto in un contesto caratterizzato da splendidi palazzi in stile liberty e neo-gotico, che fanno da cornice a uno dei parchi termali più affascinanti del Belpaese. Molte le terapie praticate: dalle cure idropiniche alla balneoterapia, passando per fangoterapia, riabilitazione termale e terapia inalatoria. Info su www.terme.it. Basta spostarsi di pochi chilometri per trovare un’altra tappa imperdibile.