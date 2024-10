Crosetto: “Israele rispetti le basi Unifil, rischio conflitto aperto è reale” (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'appello del ministro della Difesa nell'informativa al Senato: "Netanyahu ci aiuti a rafforzare l'Unifil. A Gaza e Libano vittime sono soprattutto civili inermi" Dopo il nuovo attacco israeliano alle postazioni Unifili in Libano, il ministro della Difesa Guido Crosetto fa il punto nell'informativa al Senato sui recenti spari contro le sedi della missione. "L'Italia lo Sbircialanotizia.it - Crosetto: “Israele rispetti le basi Unifil, rischio conflitto aperto è reale” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'appello del ministro della Difesa nell'informativa al Senato: "Netanyahu ci aiuti a rafforzare l'. A Gaza e Libano vittime sono soprattutto civili inermi" Dopo il nuovo attacco israeliano alle postazionii in Libano, il ministro della Difesa Guidofa il punto nell'informativa al Senato sui recenti spari contro le sedi della missione. "L'Italia lo

Attacchi israeliani all’Unifil in Libano - informativa urgente del ministro Crosetto : la diretta - Oggi il ministro della Difesa, Guido Crosetto, terrà un’informativa al Parlamento a partire dalle 10. Unifil ieri ha denunciato ancora nuovi attacchi israeliani, ma in serata l’esercito dello Stato ebraico ha ribadito che la missione Onu “non è un’obiettivo”. 30. . ticolo Attacchi israeliani all’Unifil. (Ilfattoquotidiano.it)

Attacco di Israele alle basi Unifil in Libano - le parole del Ministro Crosetto : ”L’Italia non prende ordini da Israele” - ”Non esiste la giustificazione di dire che le forze armate israeliane avevano avvisato Unifil che alcune delle basi dovevano essere lasciate. Crosetto contatta il Ministro della Difesa Israeliano, Yoav Gallant Il Ministro Crosetto ha poi dichiarato, come riporta l’ANSA: “Questi incidenti sono intollerabili, devono essere accuratamente e decisamente evitati. (Metropolitanmagazine.it)

"Nasrallah aveva accettato la tregua prima di venir ucciso - americani e francesi informati" : la rivelazione del ministro degli Esteri del Libano - Americani e francesi erano stati informati della cosa. Il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah aveva accettato la tregua prima di venir ucciso da Israele. È quanto rivela il ministro degli Esteri del Libano Abdallah Bou Habib intervistato dalla Cnn qualche giorno dopo l'uccisione. "La parte libanese . (Ilgiornaleditalia.it)