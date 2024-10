"Conoscere la storia per evitare la guerra": la mostra ed il libro di Mirna Milandri a Pievequinta (Di giovedì 17 ottobre 2024) All'interno della mostra verrà presentato il libro "Il Soldato Canadese e la bambina di cinque giorni - 1944 di Mirna Milandri ed. Gedi.Verrà raccontata dall'autrice Mirna Milandri alla presenza della protagonista sopravvissuta, domenica 20 ottobre 2024 nella cornice del Palazzo Morattini a Forlitoday.it - "Conoscere la storia per evitare la guerra": la mostra ed il libro di Mirna Milandri a Pievequinta Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) All'interno dellaverrà presentato il"Il Soldato Canadese e la bambina di cinque giorni - 1944 died. Gedi.Verrà raccontata dall'autricealla presenza della protagonista sopravvissuta, domenica 20 ottobre 2024 nella cornice del Palazzo Morattini a

