Como, rubano un’auto da 100mila euro da un garage di Senago ma il modello ha la geolocalizzazione (Di giovedì 17 ottobre 2024) Como, 17 ottobre 2024 – Auto rubata e recuperata in poche ore. La polizia, avvisata subito dal proprietario del veicolo, mercoledì sera è riuscita e rintracciare e restituire un’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio del valore di quasi 100mila euro, che era parcheggiata all’interno di un garage condominiale di via Morazzone. Il proprietario si è subito accorto che la serranda era stata forzata, e l’auto sparita, dopo aver abbandonato a terra la centralina elettronica originale. Gli agenti della Squadra Volante, hanno documentato e fotografato tutti i dettagli e tutte le tracce lasciate dai ladri, partendo dalla forzatura della serranda avvenuta con l’utilizzo di un flessibile, e raccogliendo anche tutte le informazioni necessarie per avviare le dovute indagini. Scoprendo anche che sull’auto era installato un ulteriore dispositivo Gps attivo. Ilgiorno.it - Como, rubano un’auto da 100mila euro da un garage di Senago ma il modello ha la geolocalizzazione Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), 17 ottobre 2024 – Auto rubata e recuperata in poche ore. La polizia, avvisata subito dal proprietario del veicolo, mercoledì sera è riuscita e rintracciare e restituire un’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio del valore di quasi, che era parcheggiata all’interno di uncondominiale di via Morazzone. Il proprietario si è subito accorto che la serranda era stata forzata, e l’auto sparita, dopo aver abbandonato a terra la centralina elettronica originale. Gli agenti della Squadra Volante, hanno documentato e fotografato tutti i dettagli e tutte le tracce lasciate dai ladri, partendo dalla forzatura della serranda avvenuta con l’utilizzo di un flessibile, e raccogliendo anche tutte le informazioni necessarie per avviare le dovute indagini. Scoprendo anche che sull’auto era installato un ulteriore dispositivo Gps attivo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le BCC di Bergamo a sostegno del Fondo di Solidarietà del Comune : donati 100mila euro per il maltempo - Istituti bancari, operatori economici e privati cittadini sono stati chiamati a partecipare a questo progetto di solidarietà, che mira a mobilitare il più ampio numero di risorse possibili per affrontare le difficoltà generate dall’alluvione. In particolare, il fondo contribuirà alle spese necessarie per ripristinare le abitazioni e i locali commerciali danneggiati dall’acqua e dal fango, ... (Bergamonews.it)

Alfa Romeo da 100mila euro rubata dal box condominiale a Como : come è stata ritrovata - Un'auto costosa, da quasi centomila euro, era stata rubata a Como in via Morrazzone direttamente dal box condominiale dove era parcheggiata. Quando la volante della polizia di Stato è intervenuta, dopo essere stata chiamata dal proprietario, si è messa subito in azione per ritrovare la costosa... (Quicomo.it)

Alfa Romeo da 100mila euro rubata dal box condominiale a Como : come è stata ritrovata dalla polizia - Un'auto costosa, da quasi centomila euro, era stata rubata a Como in via Morrazzone direttamente dal box condominiale dove era parcheggiata. Quando la volante della polizia di Stato è intervenuta, dopo essere stata chiamata dal proprietario, si è messa subito in azione per ritrovare la costosa... (Quicomo.it)