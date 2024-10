Cintorino vota contro. La Lega firma lo strappo, finisce l’unanimità (Di giovedì 17 ottobre 2024) Lo strappo della Lega si è consumato anche in giunta: Andrea Cintorino ha votato contro i due progetti, presentati dall’assessora al Welfare, Angelica Sansovini, sulla ‘Stazione di posta’ e ‘Housing first’ in centro per l’accoglienza ai senzatetto. Un voto contrario che non ferma i progetti, approvati da tutti gli assessori e dal sindaco, ma che pone termine all’unanimità con la quale il sindaco Gian Luca Zattini aveva guidato la giunta comunale nel primo mandato. Dopo due settimane di tribolazione, dalla prima presentazione del progetto in seno alla terza commissione, al rinvio durante la giunta della scorsa settimana, passando per la riunione di maggioranza di lunedì scorso, si è quindi arrivati al momento decisivo di ieri pomeriggio, quando è stato chiesto agli assessori di esprimersi. Ilrestodelcarlino.it - Cintorino vota contro. La Lega firma lo strappo, finisce l’unanimità Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Lodellasi è consumato anche in giunta: Andreahatoi due progetti, presentati dall’assessora al Welfare, Angelica Sansovini, sulla ‘Stazione di posta’ e ‘Housing first’ in centro per l’accoglienza ai senzatetto. Un voto contrario che non ferma i progetti, approvati da tutti gli assessori e dal sindaco, ma che pone termine alcon la quale il sindaco Gian Luca Zattini aveva guidato la giunta comunale nel primo mandato. Dopo due settimane di tribolazione, dalla prima presentazione del progetto in seno alla terza commissione, al rinvio durante la giunta della scorsa settimana, passando per la riunione di maggioranza di lunedì scorso, si è quindi arrivati al momento decisivo di ieri pomeriggio, quando è stato chiesto agli assessori di esprimersi.

