Che tris La Fortitudo travolge anche Cento (Di giovedì 17 ottobre 2024) Fortitudo 87 Cento 67 FLATS SERVICE Fortitudo : Fantinelli 12, Bolpin 6, Mian 16, Gabriel 10, Freeman 9; Sabatini 8, Panni, Battistini 11, Cusin 4, Giordano 9, Braccio, Bonfiglioli 2. All. Cagnardi. SELLA BENEDETTO XIV Cento: Berdini 8, Sperduto 10, Delfino 2, Davis IV 21, Benvenuti 4; Nobile 5, Alessandrini 4, Tanfoglio, Henderson 13, Tamani, Ramponi, Moretti. All. Di Paolantonio. Arbitri: Vita, De Biase e Agnese. Note: parziali 15-10, 40-26, 68-45. Tiri da due: Fortitudo 22/34; Cento 15/37. Tiri da tre: 13/28; 9/23. Tiri liberi: 4/10; 10/18. Rimbalzi: 38; 30. tris Fortitudo. Prova di qualità e sostanza per la Flats Service che nella quinta giornata di A2 batte, senza grossi affanni, nel derby la Benedetto XIV e dopo Orzinuovi e Cremona centra la terza vittoria consecutiva. Sotto le volte del PalaDozza, davanti a 5. Sport.quotidiano.net - Che tris La Fortitudo travolge anche Cento Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024)8767 FLATS SERVICE: Fantinelli 12, Bolpin 6, Mian 16, Gabriel 10, Freeman 9; Sabatini 8, Panni, Battistini 11, Cusin 4, Giordano 9, Braccio, Bonfiglioli 2. All. Cagnardi. SELLA BENEDETTO XIV: Berdini 8, Sperduto 10, Delfino 2, Davis IV 21, Benvenuti 4; Nobile 5, Alessandrini 4, Tanfoglio, Henderson 13, Tamani, Ramponi, Moretti. All. Di Paolantonio. Arbitri: Vita, De Biase e Agnese. Note: parziali 15-10, 40-26, 68-45. Tiri da due:22/34;15/37. Tiri da tre: 13/28; 9/23. Tiri liberi: 4/10; 10/18. Rimbalzi: 38; 30.. Prova di qualità e sostanza per la Flats Service che nella quinta giornata di A2 batte, senza grossi affanni, nel derby la Benedetto XIV e dopo Orzinuovi e Cremona centra la terza vittoria consecutiva. Sotto le volte del PalaDozza, davanti a 5.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

La Fortitudo ne manda quattro in doppia cifra e stende la Sella Cento - Coach Cagnardi lo aveva detto esplicitamente e lo aveva fatto capire in mille occasioni, una volta recuperati i giocatori assenti e scoccata la prima scintilla la Fortitudo Bologna edizione 2024-2025 può essere una delle protagoniste del tostissimo campionato di Serie A2. Ed è stato davvero... (Bolognatoday.it)

Fortitudo Cento 87-67 : Effe maiuscola - arriva il terzo sigillo consecutivo - La tripla di Alessandrini in avvio di secondo quarto riavvicina i ferraresi ai padroni di casa, orchestrati dai ritmi di Sabatini, bravo a rimettere prontamente le cose a posto prima di uscire dal rettangolo per il suo secondo fallo personale: lo avvicenda il capitano, che firma la tripla del 25-18 forzando così il time-out di coach Di Paolantonio. (Sport.quotidiano.net)

Fortitudo Bologna - in campo al PalaDozza il 16 ottobre contro Cento - La formazione diretta da Devis Cagnardi si appresta a scendere in campo, domani sera alle 20. Arbitri - Direzione di Fortitudo-Cento affidata a Vita, De Biase e Agnese. Differita tv su Canale 88 lunedì alle 21. 30 al PalaDozza per affrontare i cugini di Cento. . Se sugli spalti si rinfrescherà lo storico gemellaggio tra le due tifoserie, in campo le squadre sono pronte a darsi battaglia, chi, ... (Sport.quotidiano.net)