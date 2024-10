Che tempo farà nel weekend a Como (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un concorso di azione tra l'ex uragano Leslie, una depressione giunta dal nord Africa e la discesa di latitudine di una profonda saccatura atlantica ha trascinato sull'Europa occidentale una gran quantità di vapore acqueo pronto a favorire intense precipitazioni, anche a carattere torrenziale Quicomo.it - Che tempo farà nel weekend a Como Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un concorso di azione tra l'ex uragano Leslie, una depressione giunta dal nord Africa e la discesa di latitudine di una profonda saccatura atlantica ha trascinato sull'Europa occidentale una gran quantità di vapore acqueo pronto a favorire intense precipitazioni, anche a carattere torrenziale

Meteo - che tempo farà : le previsioni della Protezione Civile - Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per giovedì 17 e venerdì 18 ottobre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 16 ottobre. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un impulso perturbato atlantico sta erodendo... (Perugiatoday.it)

Meteo - che tempo farà : le previsioni della Protezione Civile - Che tempo farà. Ecco le previsioni per mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 15 ottobre. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l'alta pressione africana insiste sul Mediterraneo... (Perugiatoday.it)

Quanto freddo farà quest'inverno : tutte le previsioni del tempo della stagione. E la neve? - Che tempo farà nell'inverno 2024-2025? A rispondere alla domanda sulle previsioni a lungo termine è il sito Meteogiuliacci. it: “Le ultime proiezioni indicano una stagione invernale con qualche importante differenza rispetto a quanto capitato negli ultimi anni. Significa che sarà anche un inverno nevoso? In effetti, stando a quanto descritto nelle proiezioni dei modelli, i presupposti per un ... (Iltempo.it)