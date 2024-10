Che tempo che Fa: gli ospiti del 20 ottobre 2024 (Di giovedì 17 ottobre 2024) Altro colpo del conduttore Prosegue la nuova stagione di Che tempo Che Fa, programma in onda, ogni domenica dalle 19.30 sul NOVE con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback e Ornella Vanoni. Continuano a essere coinvolti ospiti di tutto rispetto dal mondo politico, culturale, scientifico, cinematografico, musicale e sportivo. Tra gli ospiti della puntata del 20 ottobre 2024 di Che tempo Che Fa ci sarà un attore straordinario, una leggenda del cinema come il premio Oscar Al Pacino che sta per uscire con il suo memoir “Sonny Boy”. Si tratta di un libro in cui parla degli ostacoli incontrati durante la pandemia da Covid-19, la nuova paternità all’età di 84 anni e le sue ultime fatiche cinematografiche. Su X, Fabio Fazio ha scritto: “Un attore straordinario, una leggenda del cinema: il premio Oscar Al Pacino domenica a Che tempo che Fa”. 361magazine.com - Che tempo che Fa: gli ospiti del 20 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Altro colpo del conduttore Prosegue la nuova stagione di CheChe Fa, programma in onda, ogni domenica dalle 19.30 sul NOVE con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback e Ornella Vanoni. Continuano a essere coinvoltidi tutto rispetto dal mondo politico, culturale, scientifico, cinematografico, musicale e sportivo. Tra glidella puntata del 20di CheChe Fa ci sarà un attore straordinario, una leggenda del cinema come il premio Oscar Al Pacino che sta per uscire con il suo memoir “Sonny Boy”. Si tratta di un libro in cui parla degli ostacoli incontrati durante la pandemia da Covid-19, la nuova paternità all’età di 84 anni e le sue ultime fatiche cinematografiche. Su X, Fabio Fazio ha scritto: “Un attore straordinario, una leggenda del cinema: il premio Oscar Al Pacino domenica a Cheche Fa”.

