Cesena e Samp Così diverse e così simili (Di giovedì 17 ottobre 2024) I freddi numeri parlano di una squadra costruita per vincere, con due cannonieri in attacco che in pochi hanno, ma che ben presto si è arenata nelle paludi della bassa classifica, costringendo anche la società al cambio di guida tecnica. Il cuore invece vede una squadra costruita per vincere ma che ancora non ha ingranato le marce giuste, con due cannonieri in attacco pronti ad esplodere e, per questo, molto pericolosa. Ma sono così diverse Cesena e Sampdoria, le due formazioni che si ritroveranno faccia a faccia domenica pomeriggio sul verde prato dell'Orogel Manuzzi? La matematica (sempre i freddi numeri) dice non così tanto. Non così tanto perché le metriche delle due formazioni sono abbastanza simili: il Cesena ha segnato 13 gol, la Samp 10; i bianconeri ne hanno subiti 12, i blucerchiati 11.

