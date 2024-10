Calciomercato Juventus, colpo in attacco: Motta ritrova il suo figlioccio (Di giovedì 17 ottobre 2024) colpo in attacco per la Juventus, Thiago Motta è al settimo cielo: il tecnico bianconero ritrova un suo figlioccio, uno dei suoi pupilli più desiderati: i tifosi non vedono l’ora che decolli tutto, i dettagli L’avvio di stagione è stato tutto sommato positivo. Qualche occasione sprecata di troppo, ma la bontà della rosa e del progetto resta. Lo sa bene Thiago Motta che continua a credere ciecamente nel percorso avviato tecnicamente alla Juventus. Gli infortuni di Bremer e Koopmeiners si faranno sentire nelle prossime partite, ma non per questo l’ex allenatore di Genoa, Spezia e Bologna intender stravolgere il proprio spartito. Thiago Motta, nome nuovo per il suo attaccante (LaPresse) tvplay.itL’obiettivo è tornare a macinare gol e sfruttare un Dusan Vlahovic in stato di grazia. Tvplay.it - Calciomercato Juventus, colpo in attacco: Motta ritrova il suo figlioccio Leggi tutta la notizia su Tvplay.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)inper la, Thiagoè al settimo cielo: il tecnico bianconeroun suo, uno dei suoi pupilli più desiderati: i tifosi non vedono l’ora che decolli tutto, i dettagli L’avvio di stagione è stato tutto sommato positivo. Qualche occasione sprecata di troppo, ma la bontà della rosa e del progetto resta. Lo sa bene Thiagoche continua a credere ciecamente nel percorso avviato tecnicamente alla. Gli infortuni di Bremer e Koopmeiners si faranno sentire nelle prossime partite, ma non per questo l’ex allenatore di Genoa, Spezia e Bologna intender stravolgere il proprio spartito. Thiago, nome nuovo per il suo attaccante (LaPresse) tvplay.itL’obiettivo è tornare a macinare gol e sfruttare un Dusan Vlahovic in stato di grazia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Juventus - non c’è un sostituto di Bremer : il profilo scelto da Giuntoli e la sorpresa in attacco | CM.IT - Inoltre l’ex Napoli a livello di caratteristiche è congeniale al calcio sviluppato da Thiago Motta, che confida insieme alla dirigenza nella completa ripresa del giocatore dopo lo stop prolungato per la doppia operazione al ginocchio. it – ha buone possibilità di restare a Torino almeno fino alla prossima estate e tenersi il posto di vice Vlahovic. (Calciomercato.it)

Calciomercato - i Friedkin lo cedono alla Juventus : affare in attacco - Giuntoli ha le idee chiare su un nuovo innesto in attacco (LaPresse) – rompipallone. itServe un profilo che sappia lavorare con la squadra, piazzarsi spalle alla porta e far salire i compagni, un riferimento offensivo che ama anche fare sponda ai compagni, non proprio il pezzo forte della casa per il centravanti serbo. (Rompipallone.it)

Juventus - non solo Skriniar : anche per l’attacco spunta una ex conoscenza della Serie A - La Juventus si prepara a tutto, anche a dover rinforzare l’attacco a gennaio. La stagione è ancora lunga e l’attuale emergenza offensiva (Nico Gonzalez infortunato, Conceicao squalificato e Koopmeiners in dubbio per la Lazio) ha confermato una volta di più come la coperta sia abbastanza corta in avanti. (Notizie.com)