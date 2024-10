Amica.it - Burgundy-mania: il borgogna colora unghie, capelli e ciglia

Leggi tutta la notizia su Amica.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) L’autunno porta con sé una palette di colori caldi e avvolgenti: tra questi, non può non essere citato anche il, che si rivela uno dei protagonisti indiscussi. Questo colore intenso, dato dall’unione tra rosso e viola, sta conquistando il titolo di colore di stagione, tra capi e accessori. Ma non solo: si sta affermando sempre di più anche nel mondo della bellezza grazie alla sua versatilità e al fascino senza tempo. Perfetto per il make-up, dal rossetto al mascara, per lee perfino per i, ilsposa perfettamente l’atmosfera autunnale.