Liberoquotidiano.it - Bce, profonda sforbiciate ai tassi: cambia la rata del mutuo, ecco di quanto scende

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Un'altra sterzata sui. La Banca Centrale Europea, sulla base dei dati dell'inflazione, ha deciso il taglio deid'interesse di 25 punti base, portandoli al 3,25%. Una sforbiciata aiche avrà come primo effetto quello di andare a limare le rate dei mutui a tasso variabile. E Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori prova a fare i calcoli su cosa potrebbe accadere nelle rate da pagare nei prossimi mesi. Secondo lo studio dell'associazione di consumatori, la riduzione deidi 25 punti percentuali, considerando l'ultimo Taeg comunicato da Bankitalia, 4,1 per cento, e l'importo e la dumedia di un, corrisponde, nel caso vi fosse un non scontato pieno trasferimento sull'Euribor, a un calo della, per chi ha contratto ora una tasso variabile, pari a 18 euro al mese, 216 euro all'anno.