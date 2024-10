Barella: "Ho l'Inter nel cuore, l'ultimo scudetto lo sento molto mio" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Barella Intervista - Nicolò Barella si è concesso un'Intervista al conduttore radiofonico Matteo Caccia per il suo nuovo canale Youtube. Tanti gli argomenti trattari tra cui l'Inter e la conferma Ilnerazzurro.it - Barella: "Ho l'Inter nel cuore, l'ultimo scudetto lo sento molto mio" Leggi tutta la notizia su Ilnerazzurro.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)vista - Nicolòsi è concesso un'vista al conduttore radiofonico Matteo Caccia per il suo nuovo canale Youtube. Tanti gli argomenti trattari tra cui l'e la conferma

Calciomercato : Inter. Dalla Spagna "4 big europee su Barella" - Perchè in tanti hanno messo gli occhi sul 27enne giocatore . Real, Atletico, Manchester City e Liverpool potrebbero farsi avanti in estate MADRID (SPAGNA) - Nicolò Barella è ormai uno dei migliori centrocampisti al mondo, l'Inter lo ha blindato fino al 2029 ma questo non mette al riparo i nerazzurri. (Ilgiornaleditalia.it)

Calciomercato Inter - dalla Spagna : quattro big europee su Barella - Nicolò Barella è da anni un perno centrale dell’Inter e della Nazionale, consacrandosi come uno tra i migliori centrocampisti in Europa. . Secondo quanto riporta il portale spagnolo Fichajes, infatti, su Barella sarebbe forte l’interesse di quattro big europee. L’Inter, da canto suo, non ha nessuna intenzione di cedere, ma la cifra per far desistere i nerazzurri viene fissata in circa 90 ... (Sportface.it)

Inter - Barella completamente recuperato. Discorso diverso per quel giocatore nerazzurro - Ecco le ultime sulle condizioni di Buchanan È terminata la seduta odierna di allenamento dell’Inter, Inzaghi ha ritrovato quasi tutti nazionali che sono stati impegnati in questi giorni. Domani sono attesi Lautaro, Taremi e Zielinski per quanto riguarda quest’ultimo domani si faranno ulteriori accertamenti per valutare meglio la situazione […]. (Calcionews24.com)