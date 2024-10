Ilgiorno.it - Bambini disabili e diritto allo studio: "Caro ministro, venga a conoscerci"

(Di giovedì 17 ottobre 2024) "I nostri figli non impareranno la storia, la matematica. Il loro percorso scolastico deve essere necessariamente un altro. Hanno bisogno di stabilità e serenità, di punti di riferimento". Raffaella Salvatore è la giovane mamma di Thomas, un bambino autistico di 11 anni. Sulle nostre pagine, all’inizio dell’anno scolastico, aveva denunciato la mancanza dell’insegnante di sostegno per il figlio, a causa della lenta burocrazia ministeriale per le assegnazioni dei docenti. Solo dopo molti giorni, la maestra Chiara Nanti era tornata in classe, vicino a Thomas, un bambino con bisogni speciali con cui l’insegnante, in sinergia con l’educatore Alessandro Placensa, aveva iniziato da tempo un percorso complesso e utile all’undicenne per fare progressi e sentirsi al sicuro.