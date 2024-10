Bagnaia “In Australia possiamo vincere ma non correremo rischi” (Di giovedì 17 ottobre 2024) PHILLIP ISLAND (Australia) (ITALPRESS) – “Non ho mai vinto su questo circuito, ma ricordo di aver avuto una buona chance in Moto3. In Moto2, invece, nei due anni, è stato un disastro. Lo scorso anno ci sono andato molto vicino. Proverò a vincere ovviamente senza correre rischi eccessivi: abbiamo il potenziale per arrivare primi”. Queste le parole di Francesco Bagnaia, nel corso della conferenza stampa piloti del Gran Premio d’Australia, sul circuito di Phillip Island. “La cosa più importante sarà capire che pneumatici montare in base alle sessioni di prova e alle condizioni meteo. Ricordo che già l’anno scorso eravamo al limite. E’ un circuito difficile da interpretare, anche se l’asfalto sarà certamente meglio dell’anno scorso. Domani dovrebbe piovere, mentre sabato e domenica dovrebbe esserci molto vento”. Unlimitednews.it - Bagnaia “In Australia possiamo vincere ma non correremo rischi” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) PHILLIP ISLAND () (ITALPRESS) – “Non ho mai vinto su questo circuito, ma ricordo di aver avuto una buona chance in Moto3. In Moto2, invece, nei due anni, è stato un disastro. Lo scorso anno ci sono andato molto vicino. Proverò aovviamente senza correreeccessivi: abbiamo il potenziale per arrivare primi”. Queste le parole di Francesco, nel corso della conferenza stampa piloti del Gran Premio d’, sul circuito di Phillip Island. “La cosa più importante sarà capire che pneumatici montare in base alle sessioni di prova e alle condizioni meteo. Ricordo che già l’anno scorso eravamo al limite. E’ un circuito difficile da interpretare, anche se l’asfalto sarà certamente meglio dell’anno scorso. Domani dovrebbe piovere, mentre sabato e domenica dovrebbe esserci molto vento”.

MotoGP - GP Australia 2024 : numeri - statistiche - curiosità. Marquez può affiancarsi a Rossi e Stoner - ma deve vincere… - 15 – HONDA (1989, 2019) 6 – YAMAHA (2000, 2018) 5 – DUCATI (2007, 2023) 1 – SUZUKI (2022) Piloti vincitori con moto differenti: ROSSI Valentino (Honda 3; Yamaha 3) STONER Casey (Ducati 4; Honda 2) Record di vittorie consecutive: 6 – STONER Casey (dal 2007 al 2012) Vincitore Sprint 2023. Su tutte il vento, che rende difficoltosa la guida, ma anche la fauna. (Oasport.it)