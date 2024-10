.com - Automobilismo / XVII Rally delle Marche a Cingoli, oggi si aprono le iscrizioni

(Di giovedì 17 ottobre 2024) La gara, in programma il 16 e il 17 novembre, chiuderà il Campionato ItalianoTerra. Oltre a, le auto sfrecceranno anche sugli sterrati di Gagliole e San Severino. Tre le prove speciali da ripetere tre volte, 17 ottobre 2024 – Ci siamo, dalla giornata odierna il 17°, l’atteso appuntamento che il 16 e 17 novembre chiuderà il Campionato ItalianoTerra 2024, apre le, periodo che chiuderà mercoledì 6 novembre. Con i migliori piloti italiani del campionato su terra pronti a sfidarsi fino all’ultimo metro competitivo, il 17°si annuncia come un evento imperdibile, dove la passione per i motori incontrerà le bellezze naturali, culturali e culinarie del territorio.