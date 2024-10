Ilfattoquotidiano.it - Attentato al finanziere a Bacoli, in carcere l’ex compagna: “È la mandante”. Due complici ai domiciliari: il video dell’auto fatta esplodere

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) A circa un anno dall’arresto del presunto autore materiale del tentato omicidio di Gabriele Agostini, 35enne ufficiale della guardia di Finanza la cui auto è statail 21 marzo 2023, giovedì mattina i carabinieri del nucleo investigativo di Napoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare – emessa dal gip su richiesta della Procura partenopea – nei confronti di tre persone indagate per aver fabbricato l’ordigno e concorso in tentato omicidio pluriaggravato. Tra gli indagati,dell’ufficiale per cui è stata disposta la custodia cautelare in. Gli investigatori la ritengono ladel tentato omicidio. Il gip Nicola Marrone ha poi disposto iper gli altri due con l’accusa di aver concorso nella preparazione dell’ordigno esplosivo. La 39enne è quindi accusata di aver ideato il piano per uccidere Agostini.