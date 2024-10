Metropolitanmagazine.it - Asia Argento e Rosita Celentano, scoppia la lite durante un fuorionda: Cosa è successo

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024)franeldi Donne sull’orlo di una crisi di nervi: l’episodio è avvenuto due settimane fale prove della trasmissione.fraPhoto Credits: Gossip e TvScontro acceso frale prove di Donne sull’orlo di una crisi di nervi. Nel bel mezzo delle prove della trasmissione gli animi si sono infuocati e sono volate parole taglienti.stava provando il suo editoriale quando, una volta finito, ha deciso di allontanarsi per correggerlo proprio in vista della messa in onda della puntata. Proprio in quel momento,stava iniziando a provare il suo editoriale e non si aspettava cheandasse via, pensando rimanesse ad ascoltare come la stessaaveva fatto con quello della collega.