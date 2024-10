Arresto Alfieri: nessun trasferimento dal carcere di Salerno (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“In relazione alle notizie di stampa concernenti il trasferimento di Francesco Alfieri, sottoposto da questo Ufficio alla misura cautelare personale della custodia cautelare in carcere, in altra struttura penitenziaria, si comunica che le stesse sono prive di fondamento”. È stato direttamente il capo della procura di Salerno, Giuseppe Borrelli con una nota ufficiale ad intervenire questa mattina e fare chiarezza su una indiscrezione che, da giorni, circola a Salerno ed era anche stata riportata da alcuni siti e organi di informazione relativo al trasferimento in un’altra struttura penitenziaria del presidente della provincia di Salerno e sindaco di Capaccio. Anteprima24.it - Arresto Alfieri: nessun trasferimento dal carcere di Salerno Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“In relazione alle notizie di stampa concernenti ildi Francesco, sottoposto da questo Ufficio alla misura cautelare personale della custodia cautelare in, in altra struttura penitenziaria, si comunica che le stesse sono prive di fondamento”. È stato direttamente il capo della procura di, Giuseppe Borrelli con una nota ufficiale ad intervenire questa mattina e fare chiarezza su una indiscrezione che, da giorni, circola aed era anche stata riportata da alcuni siti e organi di informazione relativo alin un’altra struttura penitenziaria del presidente della provincia die sindaco di Capaccio.

