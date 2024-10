Andrea Delogu preoccupata per il regalo di un fan: "Il fatto che sai dove abito mi agita" (Di giovedì 17 ottobre 2024) "Io lo so che pensate di essere romantici, non lo siete": inizia così il messaggio che Andrea Delogu ha postato tra le sue storie Instagram insieme alla foto del mazzo di fiori ricevuto da un ammiratore anonimo direttamente a casa sua. Il gesto del misterioso fan ha portato la conduttrice a Europa.today.it - Andrea Delogu preoccupata per il regalo di un fan: "Il fatto che sai dove abito mi agita" Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) "Io lo so che pensate di essere romantici, non lo siete": inizia così il messaggio cheha postato tra le sue storie Instagram insieme alla foto del mazzo di fiori ricevuto da un ammiratore anonimo direttamente a casa sua. Il gesto del misterioso fan ha portato la conduttrice a

